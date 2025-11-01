ارتفاع أسعار الذهب في قطر اليوم

سجلت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم 468 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 442 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 410 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 351 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 273 ريالا قطريا.

في سياق متصل أعلنت الصين إلغاء حافز ضريبي قائم منذ فترة طويلة على تجارة الذهب، في خطوة من شأنها زيادة تكلفة الشراء على المستهلكين في أحد أكبر أسواق السبائك العالمية، بينما تسعى لتعزيز إيرادات الحكومة.

إلغاء الحافز الضريبي على تجارة الذهب

وبموجب تشريع جديد من وزارة المالية، ستتوقف السلطات اعتبارا من اليوم السبت 1 نوفمبر عن السماح لتجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة على الذهب المشترى من بورصة شنغهاي، سواء تم بيعه مباشرة أو بعد تصنيعه.

ويشمل القرار كلا من المنتجات الاستثمارية كالسبائك الذهبية والقوالب والعملات الذهبية، والاستخدامات غير الاستثمارية مثل المجوهرات والمواد الصناعية.

مشهد عالمي متقلب لأسواق الذهب

يأتي هذا القرار في سياق عالمي متقلب لأسواق الذهب، حيث أدت موجة شراء محمومة من المستثمرين الأفراد مؤخرا إلى صعود الأسعار نحو مستويات قياسية، قبل أن تشهد أكبر تراجع في أكثر من عشرة أعوام.

وتأثرت الأسعار بعوامل متعددة، منها تباطؤ مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة، ونهاية موسم الطلب الموسمي في الهند، وتحسن معنويات السوق بعد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

رغم ذلك، لا يزال الذهب يحافظ على استقراره قرب مستويات 4000 دولار للأونصة، مدعومًا بعوامل أساسية تشتت مشتريات البنوك المركزية العالمية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، واستمرار حالة عدم اليقين العالمي التي تعزز من جاذبيته كاستثمار آمن.

ويترقب العديد في القطاع وصول الأسعار إلى 5000 دولار للأونصة خلال العام المقبل.

