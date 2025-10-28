الصين تطلق سيارة تتحمل الطقس الحار

تطرح الصين، سيارتها دونج فينج eπ008 موديل 2026، هي الاختيار المناسب للعائلات الخليجية، مناسبة للأجواء الحارة في دول الخليج بسبب نظام إدارة البطارية الحديث لتقليل الفاقد الحراري، ما يساعد على الحفاظ على المدى حتى في درجات الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى تقنياتها الفارهة.

دونج فينج eπ008 موديل 2026 الجديدة العائلة

حصلت سيارة دونج فينج مساحة صندوق الأمتعة 495 لتر، وجميع الفئات تأتي بعجلات قياس 21 بوصة بشكل قياسي، وزجاج خلفي معتم، ومرايا جانبية تنخفض تلقائيًا عند الرجوع للخلف.

مقصورة دونج فينج eπ008 الداخلية



داخل المقصورة يأتي التصميم متطور وسهل الإستخدام مع لمسات من الفخامة، وتتوفر بثلاثة ألوان داخلية الأسود الفلكي، الأبيض الحجري، والبني الفاتح، والكونسول الوسطي يحظى بشاشة رئيسية 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة، وكل النظام مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 8295P يقدم سرعة استجابة أفضل.

دونج فينج eπ008 موديل 2026 الجديدة العائلية

وفي الخلف شاشة ترفيه بقياس 15.6 بوصة قابلة للترقية إلى 21.4 بوصة، ونظام صوت محيطي مكوّن من 17 سماعة، وثلاجة مدمجة لتبريد المشروبات أثناء الرحلات الطويلة.

دونج فينج eπ008 تأتي بخيارين مختلفين في القوة الأول نسخة هجينة ممتدة المدى (EREV)، بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 145 حصان والعزم 210 نيوتن متر، ومحرك كهربائي في الخلف، لتنتج القوة الإجمالية 272 حصان، بالعزم الكلي 340 نيوتن متر المدى الإجمالي 1220 كم، كما يصل وقت الشحن السريع (من 30% إلى 80%) في مدة مابين 15–28 دقيقة.

بداخل هذا الطراز محرك كهربائي في الخلف من نوع مغناطيس دائم متزامن بقوة 272 حصان وعزم 340 نيوتن متر، تنطلق من ناقل الحركة أحادي السرعة مخصص للسيارات الكهربائية، بنسبة تروس ثابتة.

دونج فينج eπ008 موديل 2026 الجديدة العائلية

وتأتي بمدى كهربائي 620 كم يدعم الشحن السريع بقوة 91–108 كيلوواط، ومدة الشحن السريع من 30% إلى 80%: 0.47 ساعة (حوالي 28 دقيقة).

