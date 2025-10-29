نجم إسبانيا السابق منتقدًا فينيسيوس: لم يعد طفلًا ومسيرة يامال في خطر

وجه خوسيه كاردينوسا لاعب منتخب إسبانيا وريال بيتيس السابق، انتقادات لـ فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد، بعد أحداث مواجهة الكلاسيكو التي حدثت يوم الأحد الماضي، واعتراضه على استبداله خلال مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال كاردينوسا في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن فينيسيوس لم يعد طفلًا، وتصرفاته غير مقبولة، قائلا: "حالة فينيسيوس مختلفة عن يامال، لم يعد طفلًا ولقد سامحوه على كل شيء في ريال مدريد، ومنحوه الكثير وخرج عن السيطرة قليلًا".

وأضاف كاردينوسا في حديثه: "ما حدث يوم الأحد وسلوك فينيسيوس كان مؤسفًا، وإذا هدأ الوضع قليلًا، فذلك لأننا فزنا ولأن المدرب وضع في موقف حرج، يجب أن يتم لوم فينيسيوس بقوة، وإلا فلن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يفعل فيها ذلك، سترون".

وعن تصرفات لامين يامال، نجم برشلونة، قبل الكلاسيكو وأثناء المباراة نفسها أوضح كاردينوسا: "أفرق بين لامين وفينيسيوس، لامين شاب ارتكب خطيئةً في شبابه، بينما فينيسيوس لم يعد طفلًا، وقد غفر له كل شيء في مدريد".

وتابع: "صحيح أن يامال مسيرته معرضة للخطر هذا العام وقد أحدث تغييرًا جذريًا على نظام حياته، أعتقد أنه يجب على برشلونة توجيهه أكثر".

اعتذار رسمي من فينيسيوس جونيور لجماهير ريال مدريد

فيما قدّم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي، بعد اعتراضه الغاضب على قرار استبداله خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

اعتذار فينيسيوس

وقال فينيسيوس في بيان نشره عبر حساباته الرسمية: “اليوم أود أن أعتذر لجميع المدريديين عن ردة فعلي عند استبدالي في الكلاسيكو. وكما فعلت بالفعل شخصيًا خلال تدريب اليوم، أود أيضًا أن أعتذر مجددًا لزملائي في الفريق، وللنادي، وللرئيس”.

وأضاف اللاعب: “أحيانًا تغلبني العاطفة بسبب رغبتي الدائمة في الفوز ومساعدة فريقي. شخصيتي التنافسية نابعة من الحب الكبير الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثّله”.

وختم فينيسيوس بيانه قائلًا: أعدكم بأن أواصل القتال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".

ويأتي هذا الاعتذار بعد موجة من الجدل أثارتها لقطات اعتراضه أثناء التبديل في الكلاسيكو، والتي دفعت إدارة النادي للتأكيد على أهمية الانضباط واحترام قرارات الجهاز الفني.

