مدبولي: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي وهدية من مصر للعالم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه يشعر بسعادة وفخر كبيرين بمناسبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه "صرح عالمي وهدية من مصر إلى العالم"، يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ومكانتها في التاريخ الإنساني.
وجاءت تصريحات مدبولي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المتحف المصري الكبير، قبيل انطلاق حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم السبت، الأول من نوفمبر 2025.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال التاريخي، الذي يُعد أكبر حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين، بمشاركة واسعة من قادة وزعماء العالم.
ويُشارك في الحفل نحو 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها مصر ودورها الحضاري والإنساني المتجدد.
