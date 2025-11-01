السبت 01 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي وهدية من مصر للعالم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه يشعر بسعادة ‏وفخر كبيرين بمناسبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه "صرح عالمي وهدية من ‏مصر إلى العالم"، يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ومكانتها في التاريخ الإنساني‎.‎

وجاءت تصريحات مدبولي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المتحف المصري الكبير، قبيل ‏انطلاق حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم السبت، الأول من نوفمبر 2025‏‎.‎

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال التاريخي، الذي يُعد أكبر حدث ثقافي في القرن الحادي ‏والعشرين، بمشاركة واسعة من قادة وزعماء العالم. 

ويُشارك في الحفل نحو 79 وفدًا رسميًا، من بينهم ‏‏39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها مصر ‏ودورها الحضاري والإنساني المتجدد‎.‎

الجريدة الرسمية