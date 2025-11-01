قرينة السيسي توجه الشكر والتقدير للأيادي المساهمة في بناء المتحف المصري الكبير

وجهت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شكر وتقدير إلى الأيادى المساهمة في بناء المتحف المصري الكبير قائلة: “كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر حضارة تبني مستقبلا”.

رحبت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وقالت: “يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفدًا رسميًا، من بينهم ( ٣٩ ) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.



