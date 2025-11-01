بسبب خلاف على أجرة توك توك، رجل وزوجته يعتديان على مسن داخل مقابر بالدقهلية

شهدت قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية واقعة مؤسفة أثارت غضبًا واسعًا بين ‏الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه رجل وزوجته يعتديان ‏بالضرب على مسن داخل المقابر إثر خلاف على أجرة توك توك.‏

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من القبض على المتهمين بعد ساعات من انتشار الفيديو، وتبين ‏أن الاعتداء وقع داخل مقابر القرية عقب مشادة بين المجني عليه وطفل كان قد استقله توك توك يقوده ‏المسن.‏

وكشفت التحريات أن المجني عليه يبلغ من العمر 73 عامًا، ويعمل سائق توك توك، ‏وكان قد اتفق مع طفلين على توصيلهما من الموقف إلى المقابر مقابل 20 جنيهًا، إلا أن أحد الطفلين ‏أعطاه 10 جنيهات فقط عند نهاية المشوار.‏

وعندما عاتبه المسن قائلًا: "ماينفعش يا ابني، أنا راجل كبير وأنت صغير، إديني العشرين اللي اتفقنا ‏عليها"، رد الطفل بطريقة غير لائقة واتصل بوالديه، اللذين حضرا إلى المكان وتعديا على السائق ‏بالضرب والسباب داخل المقابر.‏

وأفاد أحد أقارب المسن بأن الضحية " اعتاد زيارة قبر زوجته الراحلة أسبوعيًا، وأن الحادث وقع أثناء ‏تواجده هناك، واصفًا الواقعة بأنها إهانة لإنسان مسن في مكان مقدس.‏

وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة السنبلاوين، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت ‏بضبط المتهمين اللذين تم تحديد هويتهما واحتجازهما على ذمة القضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقّهما.‏



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.