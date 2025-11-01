بسبب خلاف على أجرة توك توك، رجل وزوجته يعتديان على مسن داخل مقابر بالدقهلية
شهدت قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية واقعة مؤسفة أثارت غضبًا واسعًا بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه رجل وزوجته يعتديان بالضرب على مسن داخل المقابر إثر خلاف على أجرة توك توك.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من القبض على المتهمين بعد ساعات من انتشار الفيديو، وتبين أن الاعتداء وقع داخل مقابر القرية عقب مشادة بين المجني عليه وطفل كان قد استقله توك توك يقوده المسن.
وكشفت التحريات أن المجني عليه يبلغ من العمر 73 عامًا، ويعمل سائق توك توك، وكان قد اتفق مع طفلين على توصيلهما من الموقف إلى المقابر مقابل 20 جنيهًا، إلا أن أحد الطفلين أعطاه 10 جنيهات فقط عند نهاية المشوار.
وعندما عاتبه المسن قائلًا: "ماينفعش يا ابني، أنا راجل كبير وأنت صغير، إديني العشرين اللي اتفقنا عليها"، رد الطفل بطريقة غير لائقة واتصل بوالديه، اللذين حضرا إلى المكان وتعديا على السائق بالضرب والسباب داخل المقابر.
وأفاد أحد أقارب المسن بأن الضحية " اعتاد زيارة قبر زوجته الراحلة أسبوعيًا، وأن الحادث وقع أثناء تواجده هناك، واصفًا الواقعة بأنها إهانة لإنسان مسن في مكان مقدس.
وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة السنبلاوين، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بضبط المتهمين اللذين تم تحديد هويتهما واحتجازهما على ذمة القضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا