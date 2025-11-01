رئيس الإنجيلية: الخدمة الحقيقية لا تتميز إلا بالتكامل بين جميع الأعضاء

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال كنيسة ببا الإنجيلية بمحافظة بني سويف، بتنصيب القس توما فخري ليب راعيًا للكنيسة، بمشاركة كبيرة من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وأبناء الكنيسة والمجتمع المحلي.

وذلك بحضور الدكتور القس اسطفانوس ذكي، أمين عام الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الانجيلي، والقس عصام عطية، رئيس مجلس كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والقس أسامة إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس أندرو نشأت، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والسياسية بمحافظة بني سويف، وأعضاء مجمع مشيخة الأقاليم الوسطى والسنودس، وأبناء الكنيسة.

كما وجّه الدكتور القس أندريه زكي خالص التهنئة للقس توما فخري لبيب، ولعائلته، ولشعب الكنيسة الإنجيلية بببا، متمنيًا لهم خدمة مثمرة ومليئة بالمحبة والعطاء.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "لا تستهِن بأي خدمة تقدمها، فكل خادم له جمال وله قيمة، وتذكّروا يا أحبائي أن الخدمة الحقيقية لا تتميّز إلا بالتكامل بين جميع الأعضاء."

رئيس الإنجيلية: المتحف المصري الكبير انجاز وطني فريد وإعادة صناعة الحضارة

تقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، في هذا اليوم التاريخي المجيد الذي يملأ قلوب المصريين فخرًا واعتزازًا.

يؤكد الدكتور القس أندريه زكي أن افتتاح هذا المتحف لا يُعد مجرد إضافة لمعْلَمٍ أثري أو سياحي جديد، بل هو رسالة حضارية خالدة تؤكّد أن المصريين ما زالوا قادرين على صناعة الحضارة اليوم كما صنعوها في الأمس، وأن الدولة المصرية تعبّر من خلال هذا الصرح العظيم عن هويتها الأصيلة وحضارتها العريقة التي علّمت العالم بأسره.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بهذا الإنجاز الوطني الفريد، مهنئًا كل مصري على هذا اليوم الذي يُجسد عظمة مصر وقدرة أبنائها على البناء والإبداع والتجديد."

