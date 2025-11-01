السبت 01 نوفمبر 2025
أخبار مصر

15 فئة مسموح لها بدخول المتحف المصري الكبير مجانًا، تعرف عليها

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

تحتفل وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم السبت، بافتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وذلك في حفل عالمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من ملوك ورؤساء العالم.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير 

حددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة بالمتحف المصري الكبير وذلك عقب الافتتاح الرسمي أمام الزائرين في الـ 4 من نوفمبر الجاري، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء.

وقررت مد العمل بمواعيد الزيارة يومي السبت والأربعاء لفترات مسائية تنتهي في الـ 9 مساء.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر المتحف المصري الكبير 

كما أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن إتاحة الدخول المجاني لعدة فئات خلال أيام العمل الرسمية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وتشمل:

  • الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.
  • أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.
  • الأطفال دون سن السادسة.
  • الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة.
  • أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).
  • المرشدون السياحيون المصريون.
  • المحاربون القدامى المصريون.
  • أفراد أسر الشهداء المصريين.
  • موظفو وزارة السياحة والآثار.
  • الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار بشرط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف.
  • الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.
  • أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.
  • الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.
  • الأيتام عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.
     

المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة على أرض الفراعنة

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور التاريخية، من بينها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بالكامل في مكان واحد.
 

كما يضم المتحف قاعات عرض ضخمة، ومركزًا عالميًا للبحوث الأثرية، ومناطق ترفيهية ومطاعم ومراكز تسوق لخدمة الزوار.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور عدد من قادة الدول والشخصيات العالمية ووزراء الثقافة والسياحة، إلى جانب تغطية إعلامية ضخمة من مختلف وسائل الإعلام الدولية.

ويُتوقع أن يسهم افتتاح الممشى والمتحف معًا في تنشيط حركة السياحة إلى مصر، ورفع تصنيف القاهرة الكبرى كوجهة ثقافية وسياحية عالمية.

