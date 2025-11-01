وزير النقل يتابع حالة الطرق قبل افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

يتابع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حركة السيارات على الطريق الدائرى والاستعدادات لحفل الافتتاح للمتحف الكبير اليوم السبت، كما تابع الوزير حركة النقل على الطرق المؤدية للمتحف للتأكد من انسياب الحركة على كافة الطرق.

كما يجرى التنسيق الكامل بين الإدارة العامة للمرور وبين الطرق والكبارى وكافة الجهات المختلفة لتقديم أفضل صورة لحركة النقل على الطرق المصرية لضيوف مصر.

وسبق أن تفقد الوزير أمس يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والدعم الفني واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية الطريق الدائري وكافة المحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير لاستقبال زوار ورواد المتحف وبما يعكس النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في جميع المجالات، ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

