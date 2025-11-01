الزمالك يبدأ رحلة البحث عن خليفة فيريرا قبل السوبر المصري.. كواليس الاجتماع الطارئ بالقلعة البيضاء.. وهؤلاء أبرز المرشحين

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك رسميًا دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين محليين وأجانب، استعدادًا للمرحلة المقبلة، وذلك بعد الاستقرار على رحيل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تهدف لإعادة ترتيب البيت الأبيض قبل بطولة كأس السوبر المصري.

اجتماع طارئ في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ”فيتو” أن مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، عقد اجتماعًا طارئًا خلال الساعات الماضية مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لمناقشة مصير فيريرا بعد سلسلة من النتائج غير المقنعة التي أثارت غضب الجماهير.



وأشار المصدر إلى أن الاجتماع شهد مناقشات مطوّلة حول مستقبل الجهاز الفني، وسط اتجاه قوي داخل المجلس لتوجيه الشكر للمدرب البلجيكي خلال ساعات، مع إمكانية بقائه مؤقتًا حتى خوض مباراة السوبر، قبل تسليم المهمة لمدير فني جديد.

أسماء مرشحة بقوة لخلافة فيريرا

وبحسب المصدر نفسه، فإن اللجنة الفنية بالنادي بدأت في دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين على أعلى مستوى، من بينهم أسماء محلية سبق لها العمل داخل القلعة البيضاء، وأخرى أجنبية تمتلك خبرات كبيرة في الكرة العربية والإفريقية.



ويبرز على رأس الترشيحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للفريق، والذي حقق نجاحات ملحوظة خلال فترته الأولى مع الزمالك، بالإضافة إلى طارق مصطفى أحد أبناء النادي، ومؤمن سليمان الذي قاد الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016.



وأوضح المصدر أن كل الخيارات لا تزال مطروحة، وأن الحسم سيكون خلال ساعات قليلة، بعد التشاور بين اللجنة الفنية ومجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

الاستعداد للسوبر المصري

يأتي هذا التحرك السريع من إدارة الزمالك قبل أيام قليلة من خوض الفريق لبطولة كأس السوبر المصري، وهو ما يجعل القرار بشأن الجهاز الفني بالغ الحساسية.

ويرغب المجلس في منح الفريق استقرارًا فنيًا قبل المباراة المرتقبة، خصوصًا أن الزمالك يسعى للتتويج باللقب لاستعادة الثقة بين صفوف اللاعبين والجماهير بعد بداية متذبذبة في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأبيض لمواجهة طلائع الجيش غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.



وتقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في اختبار جديد للفريق قبل حسم موقف الجهاز الفني رسميًا.

رسالة الإدارة للجماهير

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن إدارة النادي تسعى لطمأنة جماهير الزمالك بشأن مستقبل الفريق، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات شاملة على المستويين الفني والإداري، من أجل إعادة الزمالك إلى طريق البطولات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة يعمل في صمت من أجل اختيار الأنسب لقيادة الفريق، سواء من بين الأسماء المحلية أو الأجنبية، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال ساعات.

