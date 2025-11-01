السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يرفض اعتذار رئيس الوزراء الكندي عن فيديو ريجان ويتخذ قرارًا أشد قسوة

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن الولايات المتحدة وكندا لن تستأنفا المحادثات التجارية، على الرغم من الاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وأضاف ترامب، في تصريح له، أن كارني قدّم له اعتذارًا عن إعلان سياسي في إقليم “أونتاريو” أظهر الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وهو يحذر من أن الرسوم الجمركية تسبب كوارث.

وقال ترامب: “أنا أحبه كثيرًا، لكن ما فعلوه كان خطأ... لقد اعتذر عما فعلوه بخصوص الإعلان لأنه كان مضللًا”. 

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الكندي، أنه اعتذر لترامب على الإعلان المناهض للرسوم الجمركية.

وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي، إلغاء المفاوضات بسبب الإعلان الذي بثّته حكومة أونتاريو، وأضاف أنه سيفرض زيادة أخرى تبلغ 10% على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.

وظهر ريجان، المعروف بدعمه القوي للسوق الحرة والتجارة الحرة، في الإعلان، وهو يقول إن فرض رسوم على السلع الأجنبية يؤدي إلى حروب تجارية وفقدان للوظائف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعصار ميليسا البحر الكاريبي قناة إن بي سي التلفزيونية الأمريكية جمهورية الدومينيكان جامايكا هايتيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الرسوم الجمركية الإعلان المناهض للرسوم الجمركية

الأكثر قراءة

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

رضاء الإله عن مصر، خريطة سقوط الأمطار بالتزامن مع احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

عودة الموجة الحارة بالصعيد والقاهرة تسجل 29، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

الزمالك يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع المكرونة السويسي 5 جنيهات

10 معلومات ترصد تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads