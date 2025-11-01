ترامب يرفض اعتذار رئيس الوزراء الكندي عن فيديو ريجان ويتخذ قرارًا أشد قسوة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن الولايات المتحدة وكندا لن تستأنفا المحادثات التجارية، على الرغم من الاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وأضاف ترامب، في تصريح له، أن كارني قدّم له اعتذارًا عن إعلان سياسي في إقليم “أونتاريو” أظهر الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وهو يحذر من أن الرسوم الجمركية تسبب كوارث.

وقال ترامب: “أنا أحبه كثيرًا، لكن ما فعلوه كان خطأ... لقد اعتذر عما فعلوه بخصوص الإعلان لأنه كان مضللًا”.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الكندي، أنه اعتذر لترامب على الإعلان المناهض للرسوم الجمركية.

وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي، إلغاء المفاوضات بسبب الإعلان الذي بثّته حكومة أونتاريو، وأضاف أنه سيفرض زيادة أخرى تبلغ 10% على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.

وظهر ريجان، المعروف بدعمه القوي للسوق الحرة والتجارة الحرة، في الإعلان، وهو يقول إن فرض رسوم على السلع الأجنبية يؤدي إلى حروب تجارية وفقدان للوظائف.

