السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري المصري

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

الدوري المصري، يستضيف غزل المحلة نظيره مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

تنطلق صافرة مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز اليوم السبت في الجولة الثالثة عشرة في تمام الخامسة مساء على أرضية ملعب المحلة.

القناة الناقلة لمباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت 

وتذاع مباراة غزل المحلة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز اليوم السبت في الجولة الثالثة عشر عبر أون سبورت الناقل الحصري للمسابقات المحلية.

 

ويسعى غزل المحلة ومودرن سبورت لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة أن زعيم الفلاحين تعادل في الجولة الماضية أمام حرس الحدود سلبيا فيما تلقي مودرن سبورت الخسارة أمام المقاولون 2-1 بالجولة الماضية.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول الدوري الممتاز بعدما خاض 12 مباراة بالدورى، فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وتلقى الخسارة في لقاء وحيد، وجمع 15 نقطة.

فيما خاض مودرن سبورت 11 مباراة في الدوري المصري وحقق الفوز في 4 مواجهات، وخسر مثلها، بينما تعادل في 3 مباريات وجمع 15 نقطة محتلا المركز الثاني عشر.

حكام مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت 

ويدير لقاء غزل المحلة ضد مودرن سبورت طاقم حكام مكون من إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، أسامة عبد اللطيف وأحمد عادل (مساعدين)، حسني سلطان (حكمًا رابعًا)، ومصطفى مدحت وأحمد طارق موسى (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري غزل المحلة مودرن سبورت الدورى المصرى الممتاز غزل المحلة ومودرن سبورت مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت غزل المحلة ضد مودرن سبورت مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت غزل المحلة أمام مودرن سبورت مباراة غزل المحلة أمام مودرن سبورت

مواد متعلقة

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري (إنفوجراف)

السر في رقم 9، غزل المحلة ملك التعادلات.. والإسماعيلي الأكثر خسارة بالدوري

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

بعد الافتتاح الرسمي، أسعار ومواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

عملات وطوابع تذكارية تجسد عراقة المتحف المصري الكبير وفخامة افتتاحه

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

مجلس النواب ينظر تقارير 9 اتفاقيات دولية غدًا، تعرف عليها

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، الأزهر يوضح موقف الإسلام من الآثار والحضارات السابقة

تفسير رؤية العطر في المنام وعلاقتها بسعة الرزق والبركة في المال

المزيد
الجريدة الرسمية