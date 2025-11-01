السبت 01 نوفمبر 2025
موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة  ريال مدريد وفالنسيا، مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا 

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام فالنسيا

تُذاع مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 9 نقاط فقط حيث يتواجد في المركز الثامن عشر.

ويسعى نادي ريال مدريد إلى مواصلة نتائجه المميزة وتوسيع الفارق بينه وبين برشلونة، بعدما فاز في الكلاسيكو بهدفين لهدف يوم الأحد الماضي.

قائمة ريال مدريد ضد فالنسيا

ضمّت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: كورتوا – فران جونزاليس – سيرخيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو – ترينت – أسينسيو –  كاريراس – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – هويسين.

خط الوسط: بيلينجهام – كامافينغا – فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – إندريك – مبابي – رودريجو – جونزالو – إبراهيم دياز– ماستانتونو.

