وزير قطاع الأعمال يكشف مدى أهمية مؤتمر الهيدروجين الأخضر لمصر

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن انعقاد مؤتمر عالمي للهيدروجين الأخضر لأول مرة في أفريقيا على أرض مصر، يمثل يومًا قويًا ورسالة واضحة للعالم بأن القاهرة تتجه بخطى واثقة نحو مستقبل الطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات ببرنامج "صناع الفرصة" تقديم منال السعيد على قناة "المحور"، أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتهدف إلى إبراز دورها القيادي في القارة الأفريقية في مجالات الطاقة المتجددة.

رسائل مصرية للعالم: من التنمية إلى الشراكة الدولية

وأشار شيمي إلى أن المؤتمر يحمل عدة رسائل استراتيجية، أبرزها أن مصر تسعى لتطبيق الطاقة النظيفة كوسيلة لتنمية المشروعات القومية وتعزيز الشراكات العالمية، داعيًا دول العالم للمشاركة في هذا التوجه، قائلًا: "انعقاد المؤتمر لأول مرة في مصر رسالة قوية بأننا نسعى لتطبيق الطاقة النظيفة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية".

الهيدروجين الأخضر.. قيمة مضافة ودعم للتصدير

ولفت الوزير إلى أن الرسالة الثانية تتمثل في دعم حركة التصدير وتقوية موقف مصر في اتفاقية سيبام (CBAM) مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر يمثل قيمة مضافة كبيرة للصناعة المصرية، وسيساهم في تحسين تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الدولية.

كما شدد على أن الهيدروجين الأخضر سيلعب دورًا محوريًا في الصناعات الاستراتيجية مثل الأسمدة، التي تُعد أحد أهم قطاعات وزارة قطاع الأعمال العام.

مشروعات رائدة وشركات جاهزة للانطلاق

وكشف شيمي عن أن مصر تمتلك خبرة تاريخية وبنية صناعية مؤهلة في مجال الهيدروجين، موضحًا أن شركات مثل كيما والنصر للأسمدة والدلتا بدأت بالفعل في تطبيق مشروعات مرتبطة بالطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن شركة "كيما جاز" تعد من أوائل الشركات في أفريقيا التي بدأت مشروعًا للهيدروجين منذ عام 1960، موضحًا أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير هذا المشروع بما يتناسب مع التقنيات الحديثة للهيدروجين الأخضر، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

