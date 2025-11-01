السبت 01 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في البطاطس وانخفاض 6 أصناف

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من  9 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 جنيهات إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

  • تراوح سعر فاصوليا من 20 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 6 جنيهات.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 12 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 80 إلى 100 جنيه.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

الجريدة الرسمية