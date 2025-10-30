الخميس 30 أكتوبر 2025
أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 16 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 15 جنيها.

  • تراوح سعر فاصوليا من 14 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 23 إلى 33 جنيهًا، بانخفاض 12 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 14 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 80 إلى 100 جنيه.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

الجريدة الرسمية