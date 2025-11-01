السبت 01 نوفمبر 2025
يصل إلى 12 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما ارتفعت سعر لتر زيت العباد والذرة ارتفاعات تراوحت بين 4 و12 جنيهًا، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54500 جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 57 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 68 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 66 ألف جنيه.
أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 100 جنيه، بارتفاع 9 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 96 إلى 106 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 99 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 98 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 119 جنيها، بارتفاع 12 جنيهًاعن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 112 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 115 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 110 إلى 120 جنيهًا للتر.

الجريدة الرسمية