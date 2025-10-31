الجمعة 31 أكتوبر 2025
كريستال يواصل ارتفاعه، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، كما تباين سعر لتر زيت العباد والذرة، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54500 جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 57 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 68 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 66 ألف جنيه.
أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 91 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 106 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93 جنيها، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 106 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 107 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 111 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

