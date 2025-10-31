مصرع موظف بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

لقي موظف بالصحة مصرعه، بسبب طلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام تحت الملاحظة الطبية.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع موظف بالصحة بطلق ناري في قرية دندرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.م، في الخمسينيات من عمره، موظف بوحدة الصحية، بطلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية دندرة مركز قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.