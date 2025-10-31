الجمعة 31 أكتوبر 2025
حوادث

مصرع موظف بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

إسعاف، فيتو
لقي موظف بالصحة مصرعه، بسبب طلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام تحت الملاحظة الطبية.

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع موظف بالصحة بطلق ناري في قرية دندرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.م، في الخمسينيات من عمره، موظف بوحدة الصحية، بطلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية دندرة مركز قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

