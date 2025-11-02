سيارات كايي، استعرضت كايي أسعار ومواصفات سيارتها كايي X3 برو موديل 2026 بالتزامن مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وبلغت قيمة التراجع نحو 10 آلاف جنيه المزودة بمحرك 4 سلندر 1500 سى سى “تيربو” ليخرج قوة قدرها 156 “حصانا” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن. متر.

ويصل معدل استهلاك سيارات كايي من الوقود نحو 6.7 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم وتأتي بطول 4400 مم، وعرض 1831 مم، وقاعدة العجلات 2632 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1653 مم.



أسعار سيارات كايي X3 برو موديل 2026

يصل سعر الفئة الأولى نحو 800 ألف جنيه بدلًا من 810 آلاف سابقًا.

يصل سعر الفئة الثانية نحو 849.9 ألف جنيه (ثابت).



مواصفات سيارات kaiyi X3 PRO

حصلت السيارة علي وسائد هوائية أمامية للمقاعد الأمامية، ووسائد جانبية أمامية، ونظام الثبات الإلكترونى ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم فى ثبات السيارة ESP، وتحكم السيارة فى صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات، ونظام التحكم فى الجر، ومراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يدوية كهربائية EPB، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال.

دعمت السيارة بباقة من المواصفات فى المقصورة الداخلية للسيارة، ومنها: «زر تشغيل السيارة دون مفتاح، ودخول السيارة دون مفتاح، ومانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وإضاءة داخلية، وتكييف هواء، ومصعد السائق كهربائيًّا مع خاصية الذاكرة، وإمكانية طى المقاعد الخلفية، ولوحة عدادات رقمية، وزجاج كهربائى، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وفتح وغلق السيارة دون مفتاح، وغيرها.

