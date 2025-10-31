التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث اصطدام أتوبيس بعربة كارو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث اصطدام أتوبيس تابع لإحدى الشركات بعربة كارو في كرداسة، وتصارع والدته الموت في المستشفى.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وإجراء تحليل مخدرات له.

تفاصيل حادث التصادم في كرداسة

البداية كانت ورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كرداسة صفط اللبن.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن أتوبيس تابع لإحدى الشركات، اصطدم بعربة كارو، مما أدى إلى إصابة شاب ووالدته، ونفوق الحمار.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث، والتحفظ على سائق الأتوبيس، إلا أن الشاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.