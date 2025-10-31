نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع يوم الأربعاء

وجّه عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين للاجتماع يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

اجتماع مجلس المحامين والنقابات الفرعية

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار حرص النقابة العامة على انتظام العمل النقابي واستكمال الاستحقاقات الانتخابية داخل النقابات الفرعية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم جموع المحامين على مستوى الجمهورية.

مناقشة فتح باب الترشح للنقابات الفرعية

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، بما يضمن استقرار العمل النقابي وتجديد الدماء في المجالس المنتخبة.

وأكدت مصادر داخل النقابة أن نقيب المحامين يولي أهمية خاصة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتهيئة مناخ شفاف وتنافسي، يعكس روح الزمالة والمهنية التي تميز مجتمع المحامين.

بحث زيادة المعاشات ودعوة الجمعية العمومية

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد للنظر والموافقة على زيادة المعاشات، في ضوء ما تشهده البلاد من متغيرات اقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة النقابة الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمحامين وأسرهم، وتقديم مزيد من الدعم للفئات المستحقة، خصوصًا كبار السن وأسر المتوفين.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته عددًا من الموضوعات التنظيمية والمهنية الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بسير العمل الإداري داخل النقابة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة الخاصة بخدمات الأعضاء ومشروعات النقابة العامة.

