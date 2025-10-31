مجلس جامعة القاهرة يوافق على توفير 26 منحة دراسية لأبناء المحافظات الحدودية

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما أشاد مجلس الجامعة باتفاق السلام بشرم الشيخ لوقف الحرب في غزة الذي يرسخ دور مصر التاريخي في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، وأعرب المجلس عن تقديره لحكمة القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية الرشيدة.

ووجّه مجلس جامعة القاهرة التهنئة إلى الدكتور محمد رفعت بمناسبة صدور القرار بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

كما أعرب المجلس عن خالص التقدير للدكتورة غادة عبد الباري بمناسبة تكليفها مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، موجّهًا الشكر لها على ما بذلته من جهود مخلصة وعطاء متميز أسهم في تطوير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال فترة توليها مهام نائب رئيس الجامعة.

كما تقدم مجلس الجامعة بالتهنئة للعمداء الذين صدرت لهم القرارات الجمهورية لتوليهم عمادة كليات التربية للطفولة المبكرة، والصيدلة، والمعهد القومي للأورام، فضلا عن تهنئة الدكتورة ابتهال أحمد عبد المعطي لتكليفها قائمًا بأعمال عميد كلية التخطيط الاقليمي والعمراني.

كذلك هنأ المجلس، أساتذة الجامعة ممن تم تعيينهم بمجلس الشيوخ، وأساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم في التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما وجه المجلس التهنئة لأساتذة الجامعة الذين تم ادراجهم في قائمة ستافورد ضمن أفضل 2٪؜ من علماء العالم الأكثر تأثيرا بالاستشهادات العلمية من بين 160 ألف عالم يمثلون 149دولة.

ووجه المجلس الشكر للمشاركين في تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، مثمنًا خروجه بالشكل اللائق بمكانة الجامعة، وموجهًا ببدء الاستعداد لتنظم النسخة الثانية للمؤتمر خلال أكتوبر من العام المقبل، وبدء عقد الاجتماعات لاختيار موضوع المؤتمر في نسخته الثانية.

إطلاق الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة 2025 / 2030

واعتمد المجلس إطلاق الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة 2025 /2030، من حيث الإطار الفكري والمنهجي، والمرجعيات، والسياسات الداعمة، والأهداف والغايات الاستراتيجية التي ينبثق عنها برامج وأنشطة وفعاليات، وغيرها.

كذلك وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لصالح مستشفيات جامعة القاهرة بمبلغ ٧،٥ مليون جنيه.

ووافق المجلس على دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والمعاشات بالجامعة بقيمة 30 مليون جنيه للعمل علي تحسين الخدمات المُقدمة لهم.

كما وافق المجلس، على قبول تحويل 5 طلاب من ذوي الإعاقة ومن أبناء ذوي الإعاقة بين الجامعات الحكومية المصرية في ضوء رأى اللجنة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التي أفادت بمطابقة الحالات لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق بضرورة تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية لذوي الهمم واتاحة المنشآت الجامعية لهم، وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية.

إصدار عملة تذكارية تحمل شعار قصر العيني

ووافق المجلس، على مخاطبة جهات الاختصاص لإصدار كلية طب قصر العيني طابع تذكاري وعملة تذكارية تحمل شعار قصر العيني وجامعة القاهرة للاحتفال بمرور مائتي عام على إنشائه، بما يخلد هذا الحدث في الذاكرة الوطنية ويعكس مكانة الجامعة ودورها الرائد.

كذلك وافق المجلس، على اعتماد اللائحة المالية والإدارية للبرنامج الفرنسي بكلية طب قصر العيني وضمها للائحة المعتمدة السابقة، وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس الجامعة والتشريعات الوزارية، وعلى غرار ما تم مع برنامج (IPKA)، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من العام الجامعي 2025 /2026.

ووافق المجلس، على التعديلات بـ اللائحة الإدارية والمالية لمركز الدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع للجامعة، واللائحة المالية لبرنامج التدريب للامتياز والنائب الزائر بمستشفى طب الأسنان التعليمي، وكذلك تعديل لائحة الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتعديل لائحة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، فضلا عن إنشاء الدبلوم المهني في إنتاج المواد النانوية المستخدمة في مجال ترميم وصيانة الآثار "برنامج بيني "بين كلية الآثار وكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي.

كما وافق مجلس الجامعة، على تعاقد المعهد القومي للأورام مع وزارة العدل لتقديم الرعاية الطبية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم بالمعهد في ضوء الطلب المقدم من السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

ووافق المجلس، على تمويل المشروعات البحثية التنافسية في الاستخدام الأمثل لمخرجات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأنظمة والمجالات التطبيقية ضمن استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، كما وافق المجلس، على توفير 26 منحة دراسية كاملة لأبناء المحافظات الحدودية من خريجي الجامعات المصرية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من كليات جامعة القاهرة، وذلك وفق كتاب أمين المجلس الأعلى للجامعات.

كذلك وافق المجلس، على إنشاء مجلة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية الآداب، ووافق علي القواعد المالية والإدارية للمجلات العلمية وإعادة النظر في تقدير رسوم البحوث التكميلية للدكتوراه للباحثين، في ضوء القواعد المالية والإدارية الموحدة للمجلات بكلية دار العلوم. كما وافق المجلس، على لائحة برنامج الماجستير المهني في إدارة الاستثمار المجتمعي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وفقًا للقواعد الداخلية المنظمة لبرامج الماجستير المهني الصادرة من لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه مجلس الجامعة بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بقبول التحويلات للعام الجامعي 2027/2026 برئاسة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية عمداء كليات الطب والهندسة والتجارة.

