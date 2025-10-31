السبت 01 نوفمبر 2025
خطوات الحجز الإلكتروني لوحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

يبدأ الحجز الإلكتروني واختيار  شقق بيتك فى مصر للمصريين العاملين بالخارج، والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، يوم 8 نوفمبر المقبل.

وتطرح وزارة الإسكان 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية، ويتضمن الطرح وحدات سكنية في 4 مدن جديدة هي العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين.
 

ونستعرض خطوات الحجز كالتالي:

اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
1- ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ - اﻟﻤﺸﺮوع - اﻟﻮﺣﺪة  اﻟﻤﺮاد اﻟﺤﺠﺰ ﺑﻬﺎ واﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ.

2- ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮذج اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ إﻗﺮار ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻜﺮاﺳﺔ وﺑﺼﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط، وﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮي ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

3- ﺛﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻟﺤﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد ﺛﻢ إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺴﺪاد ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺤﺪد.

4- ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻤﻢ ﺑﻪ إﺟﺮاءات ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ] وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط.
5- ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
6- ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮاد ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص ]ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة[، وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎره، وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ] واﻟﻌﺒﺮة ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ [ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺣ ﺠ ﺐ ﺗﻠﻚ ]اﻟﻮﺣﺪة[ ﻋﻦ اﻟﺤ ﺠﺰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة.
اﻟﺴﺪاد ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ ] ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ (SWIFT) - ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ [ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ودﻓﻌﺔ اﻻﺳﺘﻼم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء واﻷﻗﺴﺎط، ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص ] ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة [، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.

7 -ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺒﻠﻎ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ وإرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﺼﻴﻐﺔ ] JPG - PDF [ وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ] 2M.B [، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺴّﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻳﺘﻢ إرﻓﺎق ﻣﻠﻒ واﺣﺪ ﻣﺠﻤّﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة.
8- ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ] ﻟﻠﻮﺣﺪة [ أو ﻋﺪم إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ أو ﻋﺪم إﺗﻤﺎم ا ﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣ ﻞ وﺻﺤﻴﺢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ 500).(USD
9- ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.
10- ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أي إﺟﺮاء ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
11- ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ.

12- ﺳﺪاد ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ ] اﻟﻮﺣﺪة [ وﻓﻘًﺎ ﻟاﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط

الجريدة الرسمية