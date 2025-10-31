موسى مصطفى موسى: نرفض انفصال إقليم دارفور عن الوطن الأم

أعرب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن قلق الحزب من تطورات الأوضاع في السودان، في ضوء ما وصفه بمحاولات قوات الدعم السريع فصل إقليم دارفور بالكامل عن الدولة السودانية الأم، وإحكام السيطرة عليه على أساس عرقي.

وقال موسى، في بيان صادر عن الحزب، إن قوات الدعم السريع التي أُنشئت في عهد نظام الإخوان السابق، تسعى لتكرار سيناريو فصل جنوب السودان عن شماله، الذي تم على أساس ديني في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير.

وأكد رئيس حزب الغد دعم الحزب للموقف المصري الداعي إلى الحفاظ على وحدة السودان، مشيدًا بـ«جهود الدولة المصرية في دعم الجيش السوداني بمواجهة محاولات تفكيك الدولة».

وأضاف البيان أن الحزب يستنكر استمرار ما وصفه بمخطط برنارد لويس لتقسيم السودان على أسس عرقية، فضلًا عن إدانته للمجازر التي استهدفت المدنيين في إقليم دارفور خلال الأيام الماضية.



كما أدان حزب الغد ما اعتبره دعمًا من بعض الدول للانفصاليين وتمويلهم بالسلاح والعتاد، مؤكدًا أن هذه التحركات تهدف – بحسب البيان – إلى تنفيذ «مخطط التقسيم الثاني للسودان» بما يؤدي إلى تقسيمه إلى ثلاث دول بدلًا من دولتين.



وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع أعلنت سيطرتها على مدينة الفاشر الاستراتيجية، كبرى مدن إقليم دارفور شمالًا، وعلى مقر الفرقة السادسة مشاة، آخر مقرات الجيش السوداني في الإقليم، وهو ما يعد – وفق البيان – تحولًا خطيرًا في مسار الحرب السودانية بعد عام كامل من الصمود.

