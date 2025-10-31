انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية اللبنانية بمشاركة أكثر من 50 جهة

انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، وذلك برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الأسبوع المقبل.

اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة

وتنعقد اللجنة في ضوء حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دفع العلاقات المشتركة المصرية اللبنانية، التي تتميز بمتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وتعكس ترابطًايمتد عبر العصور إذ لطالما شكلت مصر ولبنان، نموذجًا فريدًا،للأخوة العربية الحقيقية.

ويُشارك في اجتماعات الخبراء، السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، والسفير علي الحلبي، السفير اللبناني لدى مصر، وممثلي أكثر من 50 جهة مصرية ولبنانية، من بينهم وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصناعة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والتموين، والعمل، والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، والأوقاف، وقطاع الأعمال، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة، والموارد المائية والري، والبيئة، والعدل، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المشروعات الصغيرة، والهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة الدواء المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرهم من الجهات الوطنية. ومن الجانب اللبناني، شارك ممثلو مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمالية، والصناعة، والعمل، والزراعة، والإعلام.

ومن المقرر أن يناقش الخبراء من الجانبين العديد من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، بما تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تيسير التجارة، فضلًا عن تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار الصناعي، وتشجيع العلاقات مع القطاع الخاص، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي والتنمية المستدامة وبناء القدرات خاصة في موضوعات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية، والمنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، وإجراء المسوحات والتعدادات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة، والمضي قدمًا في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما نحو التنمية، من خلال التعاون المشترك في العديد من القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تقف جنبًا إلى جنب مع شقيقتها اللبنانية استنادًا إلى تاريخ طويل من العلاقات المصيرية التي ربطت وتربط بين أبناء الشعبين الشقيقين في مصر ولبنان.

وأضافت «المشاط»، أن مصر تتطلع دائمًا إلى المضي قدمًا في العمل المشترك الدؤوب مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة للوصول إلى ما مستويات متميزة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، تلك العلاقات التي تشهد نقلات نوعية ودفعات مطردة مع الأيام بفضل الجهد الذي يتم بذله بجهود الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يعرقلها من معوقات أو عقبات.

جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية شهدت تطورًا منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، حيث تم عقد آخر اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة-الدورة التاسعة- في بيروت خلال مايو 2019، والتي شهدت التوقيع على أربع وثائق في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترويج الاستثمار، استيراد مواد البناء المصرية، فضلًا عن محضر اجتماعات اللجنة العليا.

