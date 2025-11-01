مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل مصاريف إصدار ورسوم بطاقات ميزة.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن مصاريف إصدار البطاقة: 50 جم.

وكشف مسئولو بنك القاهرة عن خدمات متنوعة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون اسم.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي.

وتشمل خصائص البطاقة من بنك القاهرة ما يلي:

"تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفاء المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدء ًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع اتاحة خدمة الكود الامن حيث يتم ارسال رسالة نصية الى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم ادخاله فى المعاملة حتى تتم.

يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

- عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100مرة."

حدود السحب في بطاقة ميزة من بنك القاهرة

فيما تصل حدود السحب والاستخدام لبطاقة ميزة من بنك القاهرة مايلي:

"الحد الأقصى لرصيد البطاقة:200 الف جم

حد الشراء اليومي:50 ألف جم

حد السحب النقدي اليومي:10 آلاف جم

حد الشراء / السحب النقدى الشهري:200 ألف جم

حد الإيداع اليومى:100 الف جم

حد الإيداع الشهرى:200 الف جم

عدد مرات التغذية اليومي:20

عدد مرات التغذية الشهري:100

حد الاستخدام الشهري (شراء + سحب نقدي):200 الف جم

عدد مرات السحب اليومى:20

عدد مرات الشراء اليومي:100 "

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.