وزير الإسكان يتسلم جائزة فوز مصر عن مشروع "روضة السيدة" كأفضل المشروعات السكنية المنفَّذة

تسلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجائزة الممنوحة لجمهورية مصر العربية عن مشروع "روضة السيدة" كأفضل مشروع سكني منفذ، ضمن مشاركته ووفد من مسئولي وزارة الإسكان في فعاليات مجلس وزراء الإسكان العرب في دورته الـ41، والمؤتمر العربي الثامن للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقدين بالجزائر، حيث تمت الإشادة بالتطور العمراني الملحوظ الذي حققه المشروع وأثره الإيجابي على حياة السكان.

وتوجه المهندس شريف الشربيني، بالتهنئة والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى تبنى وتابع هذا المشروع، عندما كان وزيرا للإسكان، وعلى حصد الجائزة خلال رئاسته لمجلس الوزراء المصري، وكذا وزير الإسكان السابق الدكتور عاصم الجزار، لجهوده فى إنجاز المشروع، كما توجه بالشكر والتقدير للأشقاء بجمهورية الجزائر على تنظيمهم لهذه الفعالية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب.

كما هنأ الوزير مسئولى صندوق التنمية الحضرية "مطور المشروع"، برئاسة المهندس خالد صديق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "الجهة الممولة".كما هنأ وزير الإسكان، كل من ساهم فى تنفيذ هذا المشروع من العاملين بالجهاز المركزي للتعمير، برئاسة اللواء محمود نصار، ووزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، وكذا مجموعة التصميم البيئي EDG والمصمم المعماري للمشروع المهندس محمد الخطيب.

كما تسلم وزير الإسكان شهادة تقديرية لمصر عن المشروع السكني الإسكان البديل "روضة أكتوبر"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

الحفاظ على طابع معماري متميز يعكس احترام التراث الثقافي والتاريخي

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان: يهدف مشروع "روضة السيدة" إلى خلق بيئة معمارية وعمرانية ملائمة، مع الحفاظ على طابع معماري متميز يعكس احترام التراث الثقافي والتاريخي المحلي، كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات بجودة وكثافة مناسبة لضمان استفادة المجتمع بشكل كامل، مما يعزز من أهمية المشروع كعنصر حيوي في تحسين جودة الحياة.

واضافت المهندسة نفيسة هاشم: عُرف المشروع سابقا باسم منطقة "تل العقارب"، وهدف إلى تحويل منطقة عشوائية تعاني من سوء البنية التحتية إلى مجتمع حضري حديث يوفر سكنا لائقا، وافتتح المشروع رسميا في أكتوبر ۲۰۲۱، ويتضمن حوالي ٨١٦ وحدة سكنية و۱۹۸ محلا تجاريا.

تأتي هذه الجوائز كاعتراف وتأكيد على الجهود المستمرة للدول العربية في مجال الاسكان والتنمية العمرانية المستدامة، وتمنح لأفضل مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهداف الجائزة نفذ في إحدى الدول العربية، وتهدف الجوائز إلى تشجيع روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين والفنيين العرب في مجال استنباط الحلول العملية من تراثهم الفني المعماري والهندسي.

جدير بالذكر أنه شارك في تلك الفعاليات وفد مصري ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس مصطفى النجار - رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.