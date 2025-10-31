وراءها مأساة، قصة شاب مصري حول مدخل كنيسة شهيرة في ميلانو إلى منشفة لملابسه

مع انحسار موجة الأمطار في مدينة ميلانو الإيطالية، شوهد شاب مصري حوَّل مدخل الكاتدرائية التاريخية إلى منشفة لملابسه التي نشرها على الحاجز أمام باب الدخول إلى الكاتدرائية.



ووفق وسائل إعلام محلية في ميلانو، كانت الأمطار تهطل طوال الليل وفي الصباح شوهد الشاب وهو ينشر ملابسه على الحاجز الذي عادة ما يبعد السياح عن هذه المنطقة الأكثر تصويرًا في إيطاليا، وفي الجانب كانت هناك دراجة ملاقاة على الأرض وحقيبة ظهر.

ووصلت الشرطة إلى المكان وأوقفت الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، بينما رد "بإهانات وتهديدات غير لائقة"، وفق تقارير إيطالية.

وأشارت تقارير إيطالية إلى أنه شاب بلا مأوى، وتم تصويره يقوم بذلك من قبل 16 أكتوبر، مضيفة أنه نُقل إلى المستشفى لإجراء تقييم نفسي، ووُجد أنه مختل عقليًّا.

وانتشرت صورة للواقعة على نطاق واسع في إيطاليا، وفيه تظهر الملابس وهي ترفرف على الأبواب البرونزية للكاتدرائية التاريخية التي تجذب السياح حول العالم، كما تظهر الشرطة وهي تتحدث إلى الشاب.

