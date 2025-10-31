وزير الاستثمار: خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 إلى 5 أيام فقط

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة اتخذت 29 إجراءً جوهريًّا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي، ما أدى إلى خفض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة.



وأضاف الوزير، في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر، أن هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة في تسهيل بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الموانئ، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة والتجارة وسرعة دوران رأس المال.

زيادة أيام العمل لتسريع الإجراءات

وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة طالبت بزيادة أيام عمل الموظفين من 5 إلى 7 أيام أسبوعيًا في الموانئ والمنافذ الجمركية، بهدف تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السلع.



وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة إصلاح إداري شاملة تستهدف دعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية.

استقرار نقدي ودعم متواصل للمستثمرين

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المستثمر المحلي والأجنبي بحاجة إلى سياسات نقدية واضحة ومستقرة، مشددًا على أن تطوير الصناعة لا يمكن أن يتحقق دون تيسير حركة التجارة وتخفيض تكاليف النقل والتخزين.



وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وجذب الاستثمارات، لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتنافسية.

اقتصاد واعد بثلاثة أضعاف حجمه الحالي

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله للنمو بثلاثة أضعاف حجمه الحالي، بفضل موقعه الجغرافي المتميز وبنيته التحتية المتطورة.



وقال إن اتساع حجم الاقتصاد سيخلق فرصًا أكبر للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًّا للتجارة والصناعة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.