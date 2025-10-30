الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيطرة مصرية على ميداليات البطولة الدولية للناشئين والناشئات باستاد القاهرة

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، فيتو

سيطر لاعبو المنتخب الوطني لتنس الطاولة، على ميداليات بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات المقامة خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، على الصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واختتمت الخميس منافسات الفردي تحت 17 وتحت 13 سنة ناشئين وناشئات.

في منافسات تحت 17 سنة ناشئات حصدت اللاعبة المصرية يارا البدوي الميدالية الذهبية والمركز الأول، وفازت حبيبة البسومي وندى البدوي ببرونزيتي الفئة العمرية نفسها.

وبمنافسات تحت 17 ناشئين حصد اللاعب المصري يحيي المرسي الميدالية الفضية والمركز الثاني، وأسر سامح الميدالية البرونزية.

وبمنافسات تحت 13 سنة ناشئات، فازت اللاعبة المصرية ملك ذكي بالميدالية الفضية وفازت كل من جودي شيبة ودارين عبد السلام ببرونزيتي تحت 13 سنة.

أما منافسات تحت 13 سنة ناشئين فشهدت حصد برونزيتين ليوسف طاهر وحسين إياد.

ويشارك في البطولة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة بعد اعتذار منتخب كازاخستان، وهي" أنتيجوا وبابريودا، بنجلاديش، قبرص، الدومينيكان، الأردن، ليبيا، بولندا، قطر، السعودية، كندا، الهند، أمريكا، الإمارات، والنمسا، مصر البلد المستضيف".

تنس الطاولة المنتخب الوطني لتنس الطاولة بطولة مصر الدولية إستاد القاهرة الدولي

