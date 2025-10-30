الخميس 30 أكتوبر 2025
تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك في الدوري الممتاز

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، محمد إبراهيم، محمد بن شرقي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد مدبولي، يسري وحيد، أحمد النادري، محمود الجزار، ياو أنور، سيد نيمار.

تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح  وأحمد ربيع ومحمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

الجريدة الرسمية