الاستماع لأقوال شهود العيان في اندلاع مشاجرة داخل صيدلية بالجيزة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان علي مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص يحملون جنسية دولة عربية، وشاب داخل صيدلية بالشيخ زايد، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

تفاصيل مشاجرة داخل صيدلية بالشيخ زايد

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة داخل صيدلية بالشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم السيطرة على المشاجرة.

وتبين أن خلافا بين عدد من الأشخاص يحملون جنسية دولة عربية، وبين شاب تحول لمشاجرة وتبادل الاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

