التوقيت الشتوي، طريقة تأخير الساعة في الهواتف الأندرويد

التوقيت الشتوي، يبدأ التوقيت الشتوي في الثانية عشر منتصف ليل اليوم، ورغم أن الأمر يتم بشكل تلقائي فى هواتف نظام أندرويد طالما كان الهاتف مرتبطا بالإنترنت أو بشبكة الهاتف لكن البعض ممن يفضلون ضبط الساعة يدويا وليس تلقائيا ويتعين عليهم القيام بعدد من الخطوات من أجل تأخير الساعة.

ساعة نظام أندرويد

- يتم ف نظام أندرويد إمكانية تحديد الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية حيث يمكن تغيير إعدادات الساعة، بما في ذلك التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية ويمكن أيضًا ضبط طريقة عمل المنبِّهات والمؤقِّتات وإضافة ساعات بتوقيتات مدن أخرى.

- يمكن تغيير الوقت الذي يتم عرضه وتقديم الساعة عبر فتح تطبيق "الساعة" الساعة على الهاتف والضغط على رمز المزيد المزيد ثم الإعدادات لاختيار المنطقة الزمنية للبلد الأم.

- بعد ذلك يتم الضغط على المنطقة الزمنية للبلد الأم.

- ولتعديل المنطقة الزمنية تلقائيًا يتم الضغط على تغيير التاريخ والوقت ثم ضبط المنطقة الزمنية تلقائيًا.

- ولتعديل المنطقة الزمنية استنادًا إلى الموقع الجغرافي يتم الضغط على تغيير التاريخ والوقت ثم ضبط المنطقة الزمنية تلقائيًا ثم استخدام الموقع الجغرافي لتحديد المنطقة الزمنية.

- لإضافة ساعة البلد الأم عند السفر إلى منطقة زمنية أخرى يتم الضغط على ساعة تلقائية للبلد الأم.

- وبالنسبة لتغيير إعدادات المنبِّه يتم فتح تطبيق "الساعة" على الهاتف ثم الضغط على رمز المزيد المزيدثم الإعدادات وضمن المنبِّهات يمكن إجراء ما يلي اختيار مدة رنين المنبِّه والضغط على التغيير إلى الوضع الصامت بعد اختيار مدة تأجيل المنبِّه: انقر على مدّة التأجيل.

- ولتغيير مستوى صوت المنبِّه يتم استخدِام شريط تمرير "مستوى صوت المنبِّه" ويمكن ضبط منبِّه على رفع الصوت تدريجيًا بالضغط على رفع مستوى الصوت تدريجيًا.

- وبالنسبة لاختيار وظيفة أزرار التحكّم بمستوى الصوت يتم الضغط على أزرار مستوى الصوت. ويمكن لهذه الأزرار التحكم في مستوى الصوت وتأجيل منبِّه أو إلغاؤه ولاختيار يوم بداية الأسبوع يتم الضغط على بداية الأسبوع يوم.

- أما تغيير عدادات الموقِّتات فيتم عبر فتح تطبيق "الساعة" على هاتف الساعة والضغط على رمز المزيد المزيد ثم الإعدادات وضمن "الموقِّتات"، يمكن اختيار نغمة الرنين لتشغيلها عند انتهاء الموقِّت بالضغط على صوت الموقِّت أو ضبط موقِّت يرتفع صوته تدريجيًا عبر الضغط على رفع مستوى الصوت تدريجيًا أو ضبط موقِّت يعمل رالاهتزاز بالضغط على اهتزاز الجهاز مع الموقِّت.

إضافة ساعات لمدن أخرى

- أما كيفية إضافة ساعات تخص مدنًا أخرى فيتم عبر فتح تطبيق "الساعة" على هاتف الساعة والضغط على الساعة وفي أسفل الصفحة، الضغط على رمز الإضافة إضافة

وكتابة اسم مدينة في شريط البحث، ثم الضغط على المدينة المراد إضافتها.

- ويمكن فى نظام أندرويد إعادة ترتيب المدينة بالضغط مع الاستمرار على إحدى المدن، ثم نقلها إلى أعلى القائمة أو إلى أسفلها ويمكن حذف مدينة عبر التمرِّير سريعًا إلى اليمين أو اليسار على المدينة المراد حذفها.

