وزير الأوقاف السابق عن افتتاح المتحف الكبير: أهم حدث حضاري في القرن الحادي والعشرين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد أهم حدث حضاري في القرن الحادي والعشرين ولا نظير له.

وزير الأوقاف السابق: علينا أن نفخر بالحضارة المصرية وعلينا أن نبني عليها

وأضاف "جمعة" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فهو أكبر وأهم متحف في العالم لآثار وكنوز وتراث حضارة واحدة هي الحضارة المصرية ولنا أن نفخر بها وعلينا أن نبني عليها".

استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تجرى على مستويات رئيسية وهي مستوى تجهيزات حفل الافتتاح وتفاصيل التنظيم والاستقبال، لضمان خروج الاحتفالية بصورة مبهرة تليق باسم مصر ومكانتها، ومستوى التجهيزات الأثرية داخل المتحف.

مفاجآت العرض بقاعتي توت عنخ آمون

ويعرض المتحف المصري الكبير العديد من مفاجآت العرض بقاعة الملك توت عنخ آمون وأبرزها: «القناع الذهبي، تابوت الملك، كرسي العرش الملكي، الأقراط الملكية، تمثال أنوبيس، إناء عطري علي هيئة أسد، إناء لحفظ الزيوت العطرية، الإكليل الملكي، التابوت الخارجى للملك، المقصورة الكانوبية، تمثال الكا، صندوق المجوهرات، مروحة ريش النعام، مسند رأس الملك توت عنخ آمون».

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سينطلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت، الأول من نوفمبر المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد كبير من ملوك ورؤساء العالم.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يستمر الحفل لمدة لن تقل عن ساعة ونصف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر من الرؤساء والملوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.