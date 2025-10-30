وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية القابضة للصناعات المعدنية

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024 /2025 للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وخلال الاجتماع، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتضمن استعراضًا شاملًا لأداء الشركات التابعة ومؤشرات تطور الأسواق العالمية والمحلية في عدد من الصناعات الاستراتيجية، منها الألومنيوم والسيارات والسبائك والفوسفات والمواسير والزجاج والحراريات، بالإضافة إلى متابعة تطور العمل في المشروعات القائمة والمخططة ضمن استراتيجية الشركة القابضة، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن النتائج الإيجابية التي تحققت تعكس نجاح جهود التطوير والإصلاح التي تبنتها الوزارة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام ERP، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.

التعدين والصلب والنحاس والألومنيوم

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية، بما تمتلكه من محفظة صناعية ضخمة تشمل أنشطة التعدين والصلب والنحاس والألومنيوم والمركبات والمواسير والزجاج والسبائك الحديدية والمطروقات والحراريات والمناجم والمحاجر، مؤكدًا أن استراتيجية العمل تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الناتج القومي.

وأوضح المهندس محمد السعداوي أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة وفقا للميزانية المجمعة حققت خلال العام المالي 2024-2025 إجمالي إيرادات نشاط بلغت نحو 61 مليار جنيه بمعدل نمو 30%، فيما بلغ صافي الربح 14.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 20% مقارنة بالعام المالي السابق، كما ارتفعت الصادرات لتصل إلى 36.5 مليار جنيه محققة نموًا قدره 70%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في الأداء الإنتاجي والتسويقي للشركات التابعة.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة استعراض التطور في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، التي تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، ففي شركة مصر للألومنيوم تم الانتهاء من توريد وتركيب خط إنتاج جديد لسلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن وجارٍ تنفيذ تجارب التشغيل، إلى جانب مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية ومشروع الدرفلة على البارد لرفع الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن إدخال منتجات جديدة تسهم في تصنيع الكانز والفويل، ومشروع إعادة تدوير الخبث، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بطاقة 320 ألف طن لإطالة عمره التشغيلي لمدة عشرين عامًا أخرى، بالإضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة.

رفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة

وفي شركة النصر للسيارات، يتواصل سير العمل بمصنع الأتوبيسات بطاقة إنتاجية تبلغ 5 أتوبيسات أسبوعيًا، مع إبرام تعاقدات جديدة لتوريد الأتوبيس السياحي "نصر سكاي" لصالح شركات النقل والسياحة، والميني باص "نصر ستار" لعدد من الشركات والمدارس.

كما يجري العمل على إنتاج أتوبيسات وميني باص كهربائية، فيما شهد مصنع سيارات الركوب تطويرًا شاملًا شمل خطوط اللحام والألبو والدهان، حيث تُجرى حاليًا تجارب التشغيل للخطوط الجديدة بعد توريد أحدث المعدات.

وفي شركة النصر للتعدين، مشروع لزيادة القيمة المضافة لخام التلك من خلال إنشاء وتشغيل مصنع لطحن الخام، إلى جانب مشروع رفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة. كما شهدت الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية إعادة تشغيل المصنع واستئناف النشاط بعد توقف دام أكثر من عامين، عقب الانتهاء من أعمال التأهيل اللازمة للمعدات وخطوط الإنتاج.

وفي شركة السبائك الحديدية، مشروع إنشاء فرن جديد لزيادة الإنتاج بنسبة 30% من سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز، بينما استعرض التقرير الموقف التشغيلي لمسبكي الزهر والصلب بشركة الدلتا للصلب.

كما استعرضت الجمعية عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة، من بينها مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 300 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بشركة المناجم والمحاجر، ومشروع خط إنتاج المواسير الحلزونية بشركة النصر للمواسير، إلى جانب مشروع إنتاج ألواح الزجاج المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويا.

واختتم المهندس محمد شيمي كلمته بالتأكيد على أن النتائج القوية والمشروعات الطموحة التي يجري تنفيذها تمثل ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في تطوير الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشركات من تحقيق أقصى استفادة من مواردها وقدراتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الصناعية إقليميًا وعالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.