ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر نابولي وروما قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة التاسعة اليوم الخميس.

ويلتقي كالياري مع ساسولو، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بالجولة التاسعة، وتختتم الجولة بمواجهة بين بيزا ضد لاتسيو في الحادية عشرة إلا ربع مساء اليوم.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة التاسعة

1- نابولي 21 نقطة

2- روما 21 نقطة

3- إنتر 18 نقطة

4- ميلان 18 نقطة

5- كومو 16 نقطة

6- بولونيا 15 نقطة

7- يوفنتوس 15 نقطة

8- كريمونيزي 14 نقطة

9- أتالانتا 13 نقطة

10- أودينيزي 12 نقطة

11- تورينو 12 نقطة

12- لاتسيو 11 نقطة

13- ساسولو 10 نقاط

14- كالياري 9 نقاط

15- بارما 7 نقاط

16- ليتشي 6 نقاط

17- فيرونا 5 نقاط

18- بيزا 4 نقاط

19- فيورنتينا 4 نقاط

20- جنوى 3 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.