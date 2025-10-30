الخميس 30 أكتوبر 2025
ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة التاسعة

ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر نابولي وروما قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة التاسعة اليوم الخميس.

ويلتقي كالياري مع ساسولو، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بالجولة التاسعة، وتختتم الجولة بمواجهة بين بيزا ضد لاتسيو في الحادية عشرة إلا ربع مساء اليوم.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة التاسعة

1- نابولي 21 نقطة
2- روما 21 نقطة
3- إنتر 18 نقطة
4- ميلان 18 نقطة
5- كومو 16 نقطة
6- بولونيا 15 نقطة
7- يوفنتوس 15 نقطة
8- كريمونيزي 14 نقطة
9- أتالانتا 13 نقطة
10- أودينيزي 12 نقطة
11- تورينو 12 نقطة 
12- لاتسيو 11 نقطة
13- ساسولو 10 نقاط
14- كالياري 9 نقاط
15- بارما 7 نقاط
16- ليتشي 6 نقاط
17- فيرونا 5 نقاط
18- بيزا 4 نقاط
19- فيورنتينا 4 نقاط
20- جنوى 3 نقاط 

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي 


 

