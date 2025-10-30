مصطفى فهمي، أرستقراطي الفن الذي خطفه الموت في صمت وآخر لحظات حياته تبكي طبيبه الخاص

مصطفى فهمي، جان وسيم، رياضي، ممثل تليفزيوني أكثر منه سينمائي، بدأ حياته الفنية مصورًا وأصبح من نجوم التمثيل، درس في المعهد العالي للسينما قسم تصوير لكنه فضل التمثيل، قدم أدوار الضابط والخائن والرومانسي وضابط المخابرات ورجل الأعمال والنصاب في أفلامه، رحل في مثل هذا اليوم 30 أكتوبر عام 1924.



كان الفنان مصطفى فهمي يفضل الحياة في هدوء، ولذلك يقول عن نفسه:أحب الرياضة وأرفض السهر إلا في المناسبات، وأحاول بقدر المستطاع البعد عن النكد والمشاكل، وأمارس الجري، ورياضة التنس، وأعشق البحر، وأكره السوشيال ميديا ولا أتعامل معها، كما أني لست من محبي الطعام، وكل طعامي خفيف خاصة مع تقدم السن.

الفنان ابن الباشوات

ولد الفنان مصطفى محمد محمود فهمي الشهير بـ مصطفى فهمي عام 1947 بمحافظة القاهرة وهو الشقيق الأكبر للفنان حسين فهمي، من أسرة أرستقراطية فجده كان رئيسًا لمجلس الشيوخ، ووالده كان سكرتيرًا لمجلس الشيوخ.

الفنان الوسيم مصطفى فهمي



بدأ مصطفى فهمي مسيرته التمثيلية بالصدفة حيث شارك في بطولة فيلم "أين عقلي" عام 1976، ثم شارك في أفلام: قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدي منين الحكاية، هكذا الأيام، لصوص خمس نجوم، الملاعين، دعوة للزواج، الرحمة يا ناس، الوردة الحمراء، المليونيرة النشالة، عمليات خاصة، أيام فى الحلال وغيرها.

السرب وأهل الكهف آخر أعماله

آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى فهمي مشاركته في بطولة فيلم "السرب" إخراج أحمد نادر جلال، وعرض له بعد رحيله فيلم "أهل الكهف" إخراج عمرو عرفة.

الشقيقان مصطفى وحسين فهمي



اتجه الفنان مصطفى فهمي الى الدراما بل عشقها فقدم أول مسلسلاته "القضبان" عام 1974 ليتبعه أكثر من مائة مسلسل منها: محمد رسول الله، بريق في السحاب، حارة المحروسة، سادسهم الزمن، قلوب تائهة، البيضاء، يحيا العدل، اختطاف، الدموع في عيون وقحة، حياة الجوهري، قصة الأمس، نار ودخان، برديس، إنى خائفة، مشوار امرأة، مأمون وشركاه، سوق الزلط، ماما نور، الحفار، وهو المسلسل الوحيد الذى جمع بينه وبين شقيقه حسين فهمى،وكانت آخر مسلسلاته الحرير المخملي وبابلو عام 2022.



ويرجع مصطفى فهمى ندرة الأعمال الفنية التي جمعته بشقيقه حسين فهمى إلى عدم ملاءمة الأدوار التى كانت تعرض عليهما وكانت كلها تدور حول الأخ الشرير والاخ الطيب على طريقة هابيل وقابيل، إلى أن جاء مسلسل الحفار وفيه الشخصيتين مختلفتان عن بعض تماما وهو مسلسل من ملفات المخابرات المصرية ونجح المسلسل نجاحًا كبيرًا.

أزمة صحية مفاجئة

وفجأة وبدون سابق إنذار تعرض الفنان مصطفى فهمي لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى وأجرى جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم سرطاني أصابه منذ فترة لم يفصح عنه إعلاميًّا، إلا أن الفحوص تطلبت ضرورة إجراء العملية الجراحية، حتى لا تتدهور حالته الصحية، ثم تحسنت حالته الصحية بعد إجراء الجراحة، لكن عاودته الآلام حتى كان الرحيل فى مثل هذا اليوم من العام الماضي.

مصطفى فهمى وصديقه الدكتور أسامة حمدي



وتعليقا على رحيل مصطفى فهمي قال الدكتور أسامة حمدي صديقه الطبيب الذي كان يتابع علاجه: توفي فجأة الإنسان المفعم بالحياة مصطفى فهمي، وفقد الفن المصري الناعم فارسًا جميلًا من فرسانه. يموت الناس ولكن يبقى من هؤلاء الفنانين والأدباء في هذه الدنيا لوحة، وفيلم، وموسيقى، وأغنية، وتمثال، وكتاب، وقصيدة يسعدونا بهم مدى الحياة.

احتفاء مهرجان القاهرة السينمائي

احتفى بالفنان مصطفى فهمى مهرجان القاهرة السينمائي ونعاه برسالة قال فيها: ترك الفنان الراحل إرثـًا فنيًّا مميزًا سيبقى في تاريخ الفن، بأعمال أَثرت شاشة السينما والتليفزيون على مدار أكثر من نصف قرن، بدأت منذ السبعينيات بفيلم أين عقلي، وتوجت بآخر الأعمال بمشاركته في فيلمي السرب وأهل الكهف.

