لمستأجري الإيجار القديم، كيف تتقدم بطلب للحصول على السكن البديل؟

حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خطوات تقديم الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط: digital.gov.eg.

خطوات تقديم طلب "السكن البديل" على منصة مصر الرقمية

1. إنشاء الحساب الإلكتروني

يبدأ المواطن بالدخول إلى منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب إلكتروني خاص به إن لم يكن موجودًا مسبقًا.

2. اختيار الخدمة المطلوبة

من الصفحة الرئيسية، يختار المستخدم خدمة "السكن البديل"، ثم الضغط على "استمارة تقديم على السكن البديل".

3. قراءة الشروط والأحكام

يجب على المواطن قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة بعناية، ثم الضغط على "أوافق على الشروط والأحكام"، يليها الضغط على "بدء الخدمة".

إدخال البيانات الشخصية والوظيفية

بعد بدء الخدمة، يقوم المواطن باستكمال البيانات المطلوبة التي تشمل:

البيانات الشخصية: الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، ورقم جواز السفر (إن وجد).

البيانات الوظيفية: المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية، نوع العمل، الدخل الشهري والسنوي، بيانات التأمينات الاجتماعية.

وفي حالة اختيار المواطن أنه يعمل أو على المعاش، يصبح إدخال بيانات التأمينات إلزاميًا.

بيانات الوحدة المؤجرة

تتضمن الخطوة الرابعة إدخال بيانات الوحدة السكنية المؤجرة من خلال الاستعلام برقم عداد الكهرباء.

ويتم تحديد الشركة التابعة لها، ثم يقوم النظام باستكمال بيانات العنوان تلقائيًا (المحافظة، المركز، الشارع، رقم العقار، رقم البناية).

وإذا لم يتم استكمال البيانات تلقائيًا، يمكن للمواطن إدخالها يدويًا.

كما يتم إدخال معلومات مثل:

مساحة الوحدة

تاريخ بدء وانتهاء الإيجار

قيمة الإيجار الشهري

اسم المالك الحالي

إدخال بيانات الأسرة والمقيمين

تشمل الخطوتان الخامسة والسادسة إدخال بيانات الأسرة، وتشمل الحالة الاجتماعية، بيانات الزوج أو الزوجة، الأبناء، والمقيمين في الوحدة.

كما يتم توضيح ما إذا كان أي من أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة، مع إدخال بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت.

بيانات الشركات والأنشطة التجارية

في الخطوة السابعة، يتم إدخال بيانات أي شركات أو أنشطة تجارية تابعة للأسرة، مثل رقم السجل التجاري أو الرقم الضريبي وتاريخ التأسيس والمحافظة.

مراجعة البيانات وتأكيد الطلب

الخطوة الأخيرة تتضمن مراجعة جميع البيانات قبل الإرسال، حيث يقوم المواطن بالإقرار بصحة المعلومات المقدمة.

بعدها يتم التحقق من رقم الهاتف المحمول عبر رسالة نصية SMS تحتوي على كود تحقق لضمان أمان الحساب.

ثم تظهر رسالة: "تم استلام طلبك بنجاح، وسوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية."

مدة التقديم ومتابعة النتائج

مرحلة تقديم الطلبات تستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، ولن يُطلب من المواطنين رفع أي مستندات في هذه المرحلة.

وبعد انتهاء التقديم، سيطلب الصندوق المستندات الداعمة في مرحلة استيفاء المستندات، على أن تُعلن النتائج النهائية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، مع إرسال رسائل نصية للمواطنين تتضمن موقف الطلب النهائي.

