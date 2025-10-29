مسئولون إسرائيليون: إعادة حزب الله بناء قدراته خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

نقلت تقارير عن نيويورك تايمز نقلًا عن مسئولين أمنيين إسرائيليين أن إعادة حزب الله بناء قدراته العسكرية تُعتبر خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما دفع إسرائيل إلى تكثيف ضرباتها ضد مواقع يُشتبه بأنها تابعة للحزب.



ماذا قال المصدر الإسرائيلي بشأن تسليح حزب الله؟

ذكر المسئولون أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى محاولات حزب الله استعادة وتجديد شبكاته القتالية واللوجستية جنوب لبنان، وأن هذه الأنشطة تتعارض مع روح ونصوص اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ سابقًا، مما أعطى الحكومة الإسرائيلية مبررًا لزيادة العمليات الاستباقية.



تصاعد الهجمات الإسرائيلية على أهداف في لبنان

شهدت الساعات الماضية تكثيفًا لهجمات إسرائيلية استهدفت مواقع قرب الحدود اللبنانية، في إطار ما وصفته تل أبيب بأنه استجابة لخرق بنود الهدنة وتهديد لإطار التهدئة. وسائل إعلام غربية وعربية أبلغت عن تزايد الضربات والاستهدافات الجوية والمدفعية.

تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية لإبقاء اتفاق وقف إطلاق النار قائمًا، بينما تؤكد إسرائيل أنها ستردّ على أي تحرّك يُهدد أمنها حتى لو تطلب ذلك خرقًا فعليًا للتجميد النسبي للقتال. في المقابل، لا تزال أنباء ردود فعل حزب الله أو توضيحاته الرسمية غير مقتبسة في التقارير الميدانية الأولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.