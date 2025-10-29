الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أول تعليق من محمود البنا على حكم حبس ميدو لاتهامه بالتشهير

أحمد حسام ميدو، فيتو
ميدو، علق الحكم الدولي محمود البنا على قرار المحكمة الاقتصادية، ضد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك الأسبق بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بعدما تقدم البنا ببلاغ ضده، بعد انتقاد الحكم والتشهير به في أعقاب إحدى المباريات التي جمعت بين الأهلي وبيراميدز.

وفي حسابه الشخصي على فيسبوك علق البنا على قرار المحكمة ضد ميدو قائلا: “ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين”.

تعليق البنا على قرار المحكمة بحبس ميدو وتغريمه، فيتو
المحكمة الاقتصادية تقرر حبس ميدو وتغريمه 

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة اللاعب السابق أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا بالحبس شهر واحد وغرامة 20 ألف جنيه.

طالع المزيد: الحبس شهر لـ أحمد حسام "ميدو" في اتهامه بالتشهير

 

تفاصيل بلاغ محمود البنا ضد ميدو

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ما اتهمه البنا، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، هاجم الإعلام الذي وصفه بـ "الموالي للأهلي"، مشيرًا إلى أن الإعلام الموالي أقنع جماهير الأهلي بأن المنافسة ستكون بداخل الملعب.   

