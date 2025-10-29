رئيس هيئة جودة التعليم: زيارات المؤسسات التعليمية هدفها التحقق من فاعلية خطط التطوير المدرسي

قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمن جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء: إن الهيئة مستمرة في زيارات اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي بجميع محافظات مصر للعام الدراسي الجاري.

وأضاف أن الزيارات التي تجريها الهيئة للمؤسسات التعليمية تهدف إلى التحقق من فاعلية تطبيق خطط التطوير المدرسي، وضمان توافق الممارسات بالمؤسسات مع معايير ضمان الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات التعليمية وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات التعليم والخريجيين.

وأكد عشماوي أهمية المتابعة الدورية لعمليات المراجعة الخارجية والتي تعد ضمن منهجية الهيئة لضمان الشفافية والمصداقية في إجراءات الاعتماد، ودعم المدارس لتحقيق معايير التميز والاستدامة في الأداء التربوي المؤسسي.

ولفت إلى أن المتابعة الميدانية خطوة مهمة في منظومة ضمان الجودة، إذ تسهم في دعم المدارس مهنيًا، ومساعدتها على بناء ثقافة التحسين المستمر، وصولًا إلى بيئة تعليمية أكثر تميزًا واستدامة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الذي قام بها الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، لمتابعة زيارات فرق المراجعة الخارجية إلى المدارس المتقدمة للاعتماد في إطار تنفيذ خطة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك للتأكد من استيفائها لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة.

وتضمنت الجولة متابعة سير الزيارات الميدانية بكل من مدرسة الجمهورية الرسمية لغات بإدارة المعادي التعليمية ومدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بإدارة دار السلام التعليمية.

وصرحت الدكتورة أسماء مصطفي نائب رئيس الهيئة، بأن الزيارات الميدانية تضمنت لقاءات مع القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة، ومراجعة الوثائق والسجلات التعليمية، وملاحظة الممارسات الصفية والإدارية، بهدف الوقوف على نقاط القوة وفرص التحسين.

وشهدت الزيارت حضور قيادات مديرية التربية والتعليم بـمحافظة القاهرة وأكد عبد العزيز سالم فرج، مدير عام إدارة قياس الجودة بالمديرية، أن زيارات المراجعة والاعتماد تأتي في إطار تفعيل منظومة ضمان الجودة والاعتماد التربوي في مدارس القاهرة، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية تسهم في دعم المدارس ومساعدتها على استيفاء معايير التميز وتحقيق بيئة تعليمية مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.