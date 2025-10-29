الأربعاء 29 أكتوبر 2025
اقتصاد

إيهاب واصف يفوز بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لدورة 2025-2029

ايهاب واصف
ايهاب واصف

فاز إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لدورة 2025 – 2029، ممثلًا عن الشركات الصغيرة، وذلك بعد نجاحه البارز خلال السنوات الماضية في صياغة وتنفيذ استراتيجية جديدة لتنمية صادرات الذهب المصرية، والتي انعكست بشكل مباشر على أداء القطاع، ودفعته لتحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة في عام 2025.

تعزيز تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية

ويُعد فوز واصف تأكيدًا لثقة مجتمع الصناعات المعدنية في قدرته على مواصلة مسيرة التطوير التي بدأها داخل شعبة الذهب، والتي شملت تعزيز تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري في أفريقيا والمنطقة العربية.

كما لعب واصف دورًا محوريًا في إعداد مقترحات تشريعية وإجرائية لتيسير التصدير وتحفيز التصنيع المحلي، إلى جانب إسهاماته في دعم التحول نحو المصانع المرخصة رسميًا وتطبيق نظم تتبع مشددة لضمان الشفافية وجودة الإنتاج.

إيهاب واصف: أسواق العالم تشهد أعنف موجات شراء الذهب وقفزة 118 دولارا في 24 ساعة

عضو غرفة الصناعات المعدنية يحدد 6 عناصر استراتيجية لتنمية صناعة المسبوكات

ويأتي انتخابه ضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية ليعزز تمثيل قطاع الذهب والمشغولات الثمينة داخل منظومة الصناعة المصرية، ويفتح مرحلة جديدة من التعاون بين الغرفة واتحاد الصناعات لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات الصناعية. 

الجريدة الرسمية