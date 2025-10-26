الأحد 26 أكتوبر 2025
اقتصاد

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الكتكوت اليوم،
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأحد، الموافق 26 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، كما تباينت أسعار البط بانخفاض الفرنساوي والبلدي، واستقرار المسكوفي.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 20 إلى 31 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 15 و15.5 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. 

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 14 إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 11 جنيها إلى 12 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 58 جنيها.
<strong alt=
سعر الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 29 إلى 31 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 30 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روس / روص نحو 27 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 22 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 18 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 18 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 26 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 34 إلى 35 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 10  جنيهات إلى 13 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 29 إلى 30 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

