انطلاق أول أيام مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (صور)

شهدت مدينة دسوق، بمحافظة كفرالشيخ، الجمعة، توافد أعداد كبيرة من الزائرين وأبناء الطرق الصوفية ورجال الأزهر والأوقاف، احتفالًا بمولد الدسوقي الذي انطلقت فعالياته اليوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى الجمعة 31 أكتوبر، على أن تُقام الليلة الختامية مساء الخميس 30 أكتوبر، وسط إجراءات أمنية مكثفة لضمان سلامة الزوار.

وقام جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بجولة ميدانية موسعة اليوم، شملت ساحة المسجد الإبراهيمي والميدان الإبراهيمي وحديقة الأسرة والطفولة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الزائرين وضيوف المدينة من مختلف المحافظات.

رافقه خلال الجولة عبد السلام حجازي، نائب رئيس المدينة، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام، حيث تابع أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات وتحسين المرافق العامة المحيطة بالمسجد الإبراهيمي، بما يضمن راحة الزائرين وحسن تنظيم الفعاليات.



وأكد رئيس المدينة جمال ساطور أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والأمنية والطبية، لضمان خروج المولد بالشكل اللائق بمكانة دسوق الدينية والتاريخية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع الموقف أولًا بأول، مع استمرار الجولات الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات للوافدين.

كما وجّه ساطور باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري داخل محيط المسجد والشوارع المؤدية إليه، إلى جانب تعزيز الإنارة ورفع كفاءة المرافق الحيوية، لتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الزوار خلال أيام الاحتفال.

