ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، عايدة رياض والدة مصطفى شعبان في "درش"

عايدة رياض، فيتو

تشارك الفنانة عايدة رياض ضمن أحداث مسلسل درش الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان، وتلعب خلال العمل شخصية والدته، وكان مرشح لهذا الدور أكثر من فنانة أخرى.

 

ويتعاون النجم مصطفى شعبان، مع الكاتب محمود حجاج، لأول مرة في مشروع فني يجمعهما سويًا، من خلال مسلسل “درش”،  المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2026.

ويراهن الثنائي مصطفى شعبان ومحمود حجاج، على تقديم قصة جديدة وجذابة تحمل العديد من المفاجآت، تنتمي إلى الدراما الشعبية، وهي التيمة الفنية التي حقق فيها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث لازال العمل في مرحلة الكتابة حتى الآن.

مسلسل مصطفى شعبان الجديد، مكوّن من 30 حلقة، ومن المُقرر بدء التحضيرات خلال الفترة القليلة المقبلة، استعدادًا لانطلاق مرحلة التصوير، وهو إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، وإخراج أحمد خالد أمين، الذي سبق وتعاون معه في رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكيم باشا".

 

آخر أعمال مصطفى شعبان 

يذكر أن مصطفى شعبان، شارك في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "حكيم باشا"، الذي سجل أولى تجاربه في الدراما الصعيدية، وشارك في البطولة كلّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

أما محمود حجاج، سبق وعُرض له مسلسل "ملف سري" الذي عُرض في رمضان لعام 2022، وهو بطولة هاني سلامة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، صبا الرافعي، كارولين عزمي، إيمان سلامة، دنيا عبد العزيز، وإخراج حسن البلاسي.

وتدور أحداث المسلسل حول المستشار يحيى عز الدين القاضى، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته فى ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

