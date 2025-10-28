الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في السودان

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في كافة أرجاء السودان الشقيق، وصولا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين وسبل معيشتهم اليومية، ويصون مقدرات البلاد. 

وأكدت مصر في هذا الصدد خلال بيان لوزارة الخارجية مواصلتها تقديم كل الدعم الممكن للسودان الشقيق لتخطي محنته الحالية. 

وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لسيادة السودان الشقيق، وصون وحدته، وسلامته الإقليمية، ودعم مؤسساته الوطنية، وعلى الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم السودان او الإخلال بوحدته وسلامة أراضيه.

