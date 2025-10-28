محافظ مطروح: العلمين تحولت من أرض الألغام إلى أرض الأحلام

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح: إن مدينة العلمين تحولت من أرض للألغام الى أرض الأحلام، وذلك بفضل إرادة القيادة السياسية، وإصرارها على أن يتحول الخوف إلى أمل ثم حياة، وهنا أصبحت الحياة لكل المصريين والعالم.

وأضاف محافظ مطروح، أن العلمين الجديدة هي من أفضل المدن علي ساحل البحر المتوسط وصُممت لتكون مدينة متكاملة لا ينقصها شيء، وكل بوم في العلمين لدينا جديد وهي مدينة جاذبة للاستثمارات والسياحه وحتى الصناعة والتعليم، وهي مدينة عالمية على أرض مصرية.

سمبوزيوم مصر الدولي

جاء ذلك خلال لقاء صحفي على هامش ختام فعاليات سمبوزيوم مصر الدولي بمدينة العلمين بمشاركة 22 فنانا من ١٦ دولة، وبحضور الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ونواب رئيس جامعة العلمين، والأكاديمية العربية.

وأشاد محافظ مطروح بالأعمال الفنية التي نحتها الفنانون في السمبوزيوم والتي جسدت اتجاهات مختلفة للفنانين فيما يتناسب مع مدينة العلمين.

وأكد المحافظ أن مدينة العلمين تستوعب الجميع وتواجد كافة فئات المجتمع بها هو الدليل على ذلك فهي مدينة كل المصريين ونرحب بكل العالم.

العلمين عاصمة السياحة في الشرق الأوسط

من جانبه، أوضح الدكتور محمد خلف رئيس جهاز مدينة العلمين، أننا في أهم صرح عمراني في مصر ونعمل بما يتلاءم مع هذا الصرح الكبير الذي تم برعاية القيادة السياسية ووزارة الإسكندرية، والعلمين عاصمة السياحة في الشرق الأوسط.

وأضاف رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أن مدينة العلمين تشهد كل جديد بصفة مستمرة، ونحن نشاهد هذا على أرض الواقع ومع وجود محافظ يعي أهمية المدينة ورئيس جهاز يعمل للتطوير المستمر تحت رعاية قيادات الدولة ووزارة الإسكان يؤكد هذا.

وقال محمد سمير، مدير العلاقات العامة بمدينة العلمين، أن مدينة العلمين الجديدة استضافت فعاليات سمبوزيوم مصر الدولي للنحت في الفترة من 4 حتى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز النحاتين المصريين والدوليين، في حدث فني وثقافي يعكس مكانة مصر على خريطة الفنون العالمية.

وشارك في السمبوزيوم عدد من الفنانين المصريين إلى جانب مجموعة من النحاتين الدوليين من اليابان، أوكرانيا، صربيا، تايوان، الصين، تركيا، فرنسا، مونتينيغرو، كوبا، المكسيك، إسبانيا، بلغاريا، جورجيا، بولندا، وإيطاليا.

وأقيم السمبوزيوم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية والفنية، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والفني وإثراء المشهد الحضاري بمدينة العلمين الجديدة.

الفعالية تمثل منصة هامة للتفاعل بين فناني العالم، وفرصة لإبداع أعمال نحتية متميزة تُضاف إلى الرصيد الفني للمدينة، لتكون شاهدًا على ريادة مصر في احتضان الفنون والآداب على مر العصور.

