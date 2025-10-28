مدير صندوق مكافحة الإدمان: بناء قدرات المجتمعات المحلية ليمكنها الكشف المبكر عن حالات التعاطي

في خطوة إقليمية هامة نحو تعزيز جهود مكافحة آفة المخدرات، انطلقت فعاليات مؤتمر “تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي”.

جاء هذا المؤتمر ليؤكد على الأهمية القصوى لتضافر الجهود العربية في حماية المجتمعات، لا سيما الشباب، من براثن الإدمان، من خلال تبني استراتيجيات وقائية وعلاجية متكاملة.

الجلسة الثانية: آليات تنفيذ الخطة العربية

شكلت الجلسة الثانية من المؤتمر محورًا رئيسيًا في مناقشة التدابير العملية لتفعيل الخطة، حيث ركزت على تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وقد شهدت الجلسة نقاشات مستفيضة حول التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ والسبل الكفيلة بتذليلها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإطار العربي المشترك.

مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض آليات التنفيذ والنهج الوقائي

قدم الدكتور عمرو عثمان عرضًا تفصيليًا للآليات التنفيذية التي تم صياغتها بعناية فائقة، مؤكدًا على أن الخطة العربية للوقاية من المخدرات لا تقتصر على الجانب العلاجي فحسب، بل تمتد لتشمل نهجًا وقائيًا شاملًا يعتمد على أحدث الأبحاث العلمية وأفضل الممارسات الدولية.

وشدد على ضرورة بناء قدرات المجتمعات المحلية لتمكينها من لعب دور فاعل في الوقاية والكشف المبكر عن حالات التعاطي.

تعزيز الشراكة العربية والدور المصري الرائد

تجلت خلال الجلسة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مواجهة تحدي المخدرات. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر، بفضل خبراتها المتراكمة ومبادراتها الرائدة في هذا المجال، كقاطرة للجهود العربية المشتركة، مقدمةً نموذجًا يحتذى به في مكافحة الإدمان وتقليل الطلب على المخدرات.

خطة عمل واضحة لضمان تحقيق الأهداف

لم يقتصر المؤتمر على طرح الرؤى والأفكار، بل ركز على ضرورة بلورة خطة عمل تنفيذية واضحة المعالم، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات متابعة وتقييم دورية. هذه الخطة ستكون بمثابة خارطة طريق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة للخطة العربية، وتحويلها من مجرد وثيقة إلى واقع ملموس يحمي الأجيال القادمة.

حضور رفيع المستوى يشهد إطلاق آليات الخطة العربية

عكست قائمة الحضور الرفيعة المستوى، التي ضمت وزراء ومسؤولين كبار من مختلف الدول العربية ومنظمات دولية، حجم الاهتمام والدعم الذي يحظى به هذا الملف الحيوي. ويؤكد هذا الحضور على الإجماع العربي والدولي على ضرورة التصدي بحزم لآفة المخدرات، ويعزز من فرص نجاح الخطة العربية في تحقيق أهدافها الطموحة.

