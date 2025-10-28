السيسي يشيد بجهود صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق الموقف التنفيذي لمُجمل ما قدمه الصندوق من أنشطة وخدمات ومُبادرات خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

وقد أثنى الرئيس على الخدمات المُقدمة من جانب الصندوق لصالح المُستفيدين، مُشيدًا بجهود القائمين عليه، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع أجهزة الدولة المعنية، وهو ما عزز من قدرات الصندوق على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.



